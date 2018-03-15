Небензя назвал Хейли «опытным химиком»

СЕГОДНЯ 11:33 2018-03-15T11:33:41+03:00

Постпред РФ при ООН заявил, что в настоящее время «идет процесс подмены презумпции невиновности на презумпцию вины»

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично назвал постпреда США при всемирной организации Никки Хейли «опытным химиком». На заседании Совбеза ООН по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля российский дипломат назвал наше время особым.

«На наших глазах происходят удивительные события. Идет процесс подмены презумпции невиновности на презумпцию вины. Причем этот принцип уголовного права переносится на международные отношения. Сегодня посол Хейли как опытный химик, эксперт в области химии, заявляла о преступлениях России», — сказал Небензя.

Он отметил, что Вашингтоне «не нужные никакие расследования» чтобы определить тех, кто несет ответственность за инцидент.

По словам Небензи, российская сторона требует доказательств по делу об отравлении Скрипаля в британском Солсбери, передает РИА Новости.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила РФ в причастности к отравлению Скрипаля и объявила о выдворении 23 российских дипломатов.