2018-03-15T11:33:56+03:00
Политика

В Сирии боевики 13 раз за сутки нарушили режим перемирия

Стрельба зафиксирована в Алеппо, Дамаске и Латакии
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Боевики в Сирии вновь нарушили режим перемирияБоевики в Сирии вновь нарушили режим перемирияФото: REUTERS
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Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала 13 случаев беспорядочной стрельбы. Нарушения произошли в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия.

Сообщается, что стрельба их минометов и стрелкового вооружения велась в районах, которые находятся под контролем боевиков террористических группировок. В целом, на сегодняшний день ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная, пишет сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии провел две гуманитарные акции. Помощь была оказана жителям населенных пунктов Абу-Абде провинции Алеппо и Кисуа провинции Дамаск. Мирным жителям было доставлено 3,8 тонны продуктов питания.

Кроме того, в минувшие сутки было подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Аль-Джамрукия провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.

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