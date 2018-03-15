2018-03-15T11:53:01+03:00
Общество

В Америке на мусорной свалке нашли драгоценности за $100 тысяч

Женщина вбросила свои украшения по ошибке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На мусорной свалке нашли пакет с драгоценностямиНа мусорной свалке нашли пакет с драгоценностямиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Рассеянная американка по ошибке выбросила все свои ювелирные изделия на общую сумму 100 тысяч долларов (около шести миллионов рублей). Инцидент произошел в американском городе Гейнсвилл в штате Джорджия.

Женщина слишком поздно хватилась пропажи, и ее мусорные пакеты уже вывезли на городскую свалку. Тогда американка обратилась в высшие инстанции и объяснила, что случайно положила в мусор пакет со своими драгоценностями.

Женщине повезло. Оказалось, что на момент обращения ее мусор еще не смешали с общей массой. Сотрудники уборочных служб проверили журналы и выяснили, куда именно мусоровозы доставили указанные отходы. В результате понадобилось несколько часов, чтобы найти в десяти тоннах мусора потерянные украшения.

В результате, городская служба вернула бриллианты их хозяйке, передает сайт телеканала «Звезда».

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