В Америке на мусорной свалке нашли драгоценности за $100 тысяч
Рассеянная американка по ошибке выбросила все свои ювелирные изделия на общую сумму 100 тысяч долларов (около шести миллионов рублей). Инцидент произошел в американском городе Гейнсвилл в штате Джорджия.
Женщина слишком поздно хватилась пропажи, и ее мусорные пакеты уже вывезли на городскую свалку. Тогда американка обратилась в высшие инстанции и объяснила, что случайно положила в мусор пакет со своими драгоценностями.
Женщине повезло. Оказалось, что на момент обращения ее мусор еще не смешали с общей массой. Сотрудники уборочных служб проверили журналы и выяснили, куда именно мусоровозы доставили указанные отходы. В результате понадобилось несколько часов, чтобы найти в десяти тоннах мусора потерянные украшения.
В результате, городская служба вернула бриллианты их хозяйке, передает сайт телеканала «Звезда».