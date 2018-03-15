2018-03-15T12:02:00+03:00
Политика

Лондон передаст ОЗХО образцы газа, которым отравили Скрипаля

Власти Великобритании обвиняют Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия
Алексей КАРЕЛИН
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На фото справа - Скрипаль в молодостиНа фото справа - Скрипаль в молодостиФото: REUTERS
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получит образцы нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

«Я поговорил пару дней назад с главой ОЗХО, мы будем сотрудничать, мы передадим образцы, чтобы они могли изучить "Новичок" и провести собственный анализ», - сказал Джонсон.

По словам Джонсона, отравление Скрипалей - это акция устрашения агентов российских спецслужб. Россия якобы хотела показать, что может произойти с изменниками, пишет BBC.

14 марта Лондон созвал экстренно совещание Совбеза ООН, где обвинил Россию в химической атаке и нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. США и Франция поддержали позицию Лондона. НАТО призвало Россию раскрыть информацию по разработке «Новичка». Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в России разработки названного вещества не велись.

Как сообщал сайт kp.ru, Скрипали были отравлены 5 марта в Солсбери и доставлены в больницу кв критическом состоянии. Лондон отказался от совместного с Россией расследования происшествия.

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