Банк России отозвал лицензию у ростовского банка "Кредит Экспресс"

СЕГОДНЯ 12:03 2018-03-15T12:03:57+03:00

Решение принято в связи с неисполнением организацией требований российского законодательства и нормативных актов ЦБ

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С 15 марта Банк России отозвал лицензию у банка "Кредит Экспресс", Ростов-на-Дону. Отмечается, что решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией требований российского законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Надлежащая оценка... выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", — сообщает Банк России.

Регулятор ранее применял в отношении банка "Кредит Экспресс" меры надзорного реагирования, ограничивая привлечение вкладов населения. Но руководство организации не ввело действенные меры. В настоящее время в банке назначена временная администрация.

"Кредит Экспресс" по величине активов занимал 372-е место в России, является участником системы страхования вкладов.