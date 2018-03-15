2018-03-15T12:32:20+03:00
Политика

В интернете опубликовали вторую часть фильма «Путин»

Автором документальной ленты стал журналист Андрей Кондрашов
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Журналист Дмитрий Киселев опубликовал в социальной сети «Одноклассники» вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова про президента России Владимира Путина.

Вторая часть ленты содержит рассказ о том, сколько было покушений на главу государства и как их предотвращали. Кроме того, президента России расскажет неизвестные истории из своего прошлого как разведчика. А также Путин сообщит о политическом предательстве на Украине и о том, какой обман стал корнем переворота в Киеве.

Напомним, ранее была опубликована первая часть документального фильма, которую посмотрели больше 13 млн человек.

В первой серии Путин рассказал о своей семье: о том, как его дед работал поваром у Сталина, об отношениях со своими детьми и родителями. А также о том, чего не сможет простить. Кроме того, картина рассказало о работе Путина и сложных ситуациях, с которыми ему пришлось столкнуться на своем посту.

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