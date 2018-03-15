2018-03-15T12:42:52+03:00
Политика

Заявление Госдепа о Крыме в МИД России сравнили с лекцией «Сны и сновидения»

По словам Марии Захаровой, фраза «Крым — это Украина» достойна только ироничной улыбки
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Евгения ГУСЕВА
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Выступая 15 марта на пресс-брифинге, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова особо коснулась недавней негативной реакции Госдепа США на рабочую поездку президента России в Крым и Севастополь 14 марта.

«Что касается заявления Госдепа о том, что «Крым — это Украина», знаете, это похоже на лекцию «Сны и сновидения», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что визит российского лидера на Крымский полуостров являет собой «очередное нарушение» всех норм международного права и целостности суверенных государств, так как «Крым — это Украина».

14 марта президент России Владимир Путин побывал в Крыму. Глава государства встретился в представителями общественности и поучаствовал в митинге по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией.

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