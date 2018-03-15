В Москве из-за непогоды задерживаются десятки рейсов

СЕГОДНЯ 12:51 2018-03-15T12:51:59+03:00

В аэропорту Шереметьево рейсы задерживаются на вылет в среднем на 40 минут

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В четверг, 15 марта, из-за плохих погодных условий в Москве задерживаются больше 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов столичного авиационного узла.

В аэропорту Шереметьево задерживаются больше десяти рейсов, несколько рейсов отменены. В Домодедово задерживаются более 20 рейсов, около десяти отменены. Несколько рейсов задерживаются во Внуково.

По информации портала Flightradar, в Шереметьево рейсы на вылет задерживаются в среднем на 40 минут, на прилет - на 14 минут. В Домодедово срок задержки рейсов составляет в среднем 26 минут, а во Внуково - 23 минуты.

Как сообщал ранее Гидрометцентр, в четверг Москве и области ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег, температура воздуха — от -2 до 0 градусов. Кроме того, местами возможна сильная гололедица. К вечеру похолодает до 10 градусов мороза.