2018-03-15T12:57:20+03:00
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у «Вэлтон Банка»

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов
Алексей КАРЕЛИН
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В 2017 году ЦБ лишил лицензии больше 50 кредитных организаций.В 2017 году ЦБ лишил лицензии больше 50 кредитных организаций.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЦБ аннулировал лицензию белгородского «Вэлтон Банка» по его же ходатайству. Регулятор отмечает, что «Вэлтон Банк» имеет достаточно средств для исполнения обязательств перед кредиторами. Организации назначат ликвидационную комиссию.

На 1 марта 2018 года «Вэлтон Банк» занимал 500-е место среди российских банков по размеру активов. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Так как отзыв лицензии - страховой случай, то вкладчикам возместят утрату средств в размере 100%, но не больше 1,4 млн рублей, сообщает регулятор.

В этот же день, 15 марта, ЦБ сообщил об отзыве лицензий у банка «Кредит Экспресс», передает сайт kp.ru. Днем ранее ЦБ ввел временные администрации в банке «Траст» и «Роста Банке» для предупреждения их банкротства.

В 2017 году ЦБ лишил лицензии больше 50 кредитных организаций, в 2015 и 2016 годах - в два раза больше. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что чистка банковского сектора продолжится еще не меньше года. Президент РФ Владимир Путин заверил, что действия ЦБ направлены на оздоровление экономики страны.

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