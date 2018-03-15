Два человека погибли при стрельбе в госпитале в Алабаме

СЕГОДНЯ 12:57 2018-03-15T12:57:29+03:00

В результате стрельбы в больнице Алабамы один человек погиб, еще один получил ранения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В американском штате Алабама неизвестный открыл стрельбу по мирным гражданам. Инцидент произошел в ночь на 15 марта одной из медицинских клиник городка Бирмингем.

Молодой человек вошел в больницу UAB Hospital Highlands и без объяснения причин открыл огонь из ружья по пациентам и персоналу медучреждения. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения, пишут местные СМИ.

В считанные минуты на место ЧП прибыли полицейские, которых вызвали медики. Они окружили клинику и предложили злоумышленнику сдаться. Однако взять живым убийцу им так и не удалось, он покончил с собой.

В настоящее время на месте трагедии работают ряд бригад местных экстренных служб. Личность стрелка и его жертв пока не установлена. В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. За жизнь пострадавшего борются медики. Его состояние оценивается как стабильное.