В Германии мужчина нашел в мусорном баке 8 млн евро

СЕГОДНЯ 13:03 2018-03-15T13:03:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель немецкого Франкфурта нашел в мусорном баке восемь тысяч евро. При этом порядочный мужчина не поддался соблазну присвоить себе столь внушительную сумму, а обратился в полицию.

Сообщается, что находку сделал 56-летний местный пекарь. Когда он выбрасывал мусор в бак для органических отходов, ему на глаза попался сейф. Удивленный мужчина заглянул внутрь и увидел уложенные аккуратными рядами пачки денег. Честный гражданин немедленно заявил об этом в полицию.

Стражи порядка изъяли всю сумму и отправили купюры на экспертизу. В результате оказалось, что все деньги оказались фальшивыми. При этом качество подделок эксперты оценили как очень высокое, передает телеканал «360».

В настоящее время полицейским предстоит выяснить, как восемь миллионов евро оказались в мусоре, а также кто и с какой целью изготавливал фальшивые деньги. Сами купюры помещены в камеру вещественных доказательств, через некоторое время их планируется утилизировать, передает сайт «Свободная пресса».