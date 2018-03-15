Биткоин упал на фоне новостей о запрете Google рекламы криптовалют

СЕГОДНЯ 13:18 2018-03-15T13:18:54+03:00

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Утром 15 марта курс биткоина рухнул ниже отметки $8 тысяч. Накануне Google объявил, что обновил рекламную политику и с июня запретит рекламу криптовалют и связанных с ними услуг.

Так низко биткоин упал впервые с середины февраля. На различных биржах в девятом часу утра цифровая монета стоила $7,8-7,9 тысяч. Например, на Bitfinex цена упала на 13,8% и составила $7847.

Падает цена не только биткоина, но и других криптовалют. По данным портала CoinMarketCap на 13:05, стоимость Ethereum упала за сутки на 9,14%, Litecoin - на 3,28%, Bitcoin Cash - на 9,08%. Рост наблюдается только у DigixDAO - его цена прибавила 8,54% и составила $344,85.

О запрете рекламы криптовалют и сопутствующих услуг Google объявил в среду, 14 марта. Ранее такую же меру предпринял Facebook. В компании объясняют запрет заботой о пользователях, которые могут повестись на объявления недобросовестных рекламщиков и потерять деньги.