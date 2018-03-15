Генпрокуратура Украины: Савченко готовила теракт в стенах Верховной Рады
Вполне вероятно, что народному депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко очень скоро придется пожалеть о своем возвращении в Незалежную из милой ее сердцу Европы. Где она еще совсем недавно общалась с парламентариями ПАСЕ, непринужденно обсуждая различные проблемы ее страны.
Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении народного избранника уголовное производство по факту подготовки теракта в стенах Рады. Как заявил 15 марта с трибуны украинского парламента генпрокурор страны Юрий Луценко, Савченко собиралась уничтожить как минимум половину депутатского корпуса. И уже во всю занималась вербовкой тех, кто ей в этом поможет, пишут местные СМИ.
Генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента страны обвинил Савченко в подготовке теракта в стенах Рады.Фото: YouTube
"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - заявил генпрокурор.
Со слов Луценко, Генпрокуратура в самое ближайшее время направит в Раду представление об отмене депутатской неприкосновенности Надежды Савченко, с последующим ее задержанием и заключением под стражу.
Как сообщал ранее сайт «КП», 15 марта Надежда Саченко вернулись на Украину после поездки в Европу для общения с местными парламентариями.