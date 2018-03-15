Песков: ответ России на британскую провокацию не заставит себя ждать

СЕГОДНЯ 13:40 2018-03-15T13:40:22+03:00

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В обвинениях Великобритании в адрес России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля есть все признаки провокации. И ответные шаги Москвы не заставят себя ждать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Обвинения стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России», — заявил Песков.

15 марта, выступая перед журналистами, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондону «очень скоро» придется ответить за ряд недружественных шагов в отношении российского государства, включая высылку 23 дипломатических работников из страны.

14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов, назвав это ответом на «непосредственное участие Москвы» в недавнем отравлении шпиона ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.