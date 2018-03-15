Памфилова: ЦИК будет направлять материалы о нарушениях на выборах в Генпрокуратуру

СЕГОДНЯ 13:55 2018-03-15T13:55:05+03:00

По словам главы Центризбиркома, ведомство "очень быстро будет принимать меры"

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК будет направлятьв Генеральную прокуратуру все материалы о нарушениях, произошедших на выборах.

"У меня сегодня с утра состоялся разговор с генеральным прокурором РФ... Все те, кто плюют на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру", - сказала Памфилова на презентации информационного центра ЦИК в четверг, 15 марта.

Она выразила уверенность в том, что «Генпрокуратура очень быстро будет принимать меры».

Кроме того, глава Центризбиркома призвала всех российских избирателей сделать осознанный, личный выбор.

"Но если, не дай бог, кто-либо иной, нерадивый администратор решил использовать свое должностное положение и попытается вам предложить свои варианты, призываю всех - тут же давайте нам знать", - отметила Памфилова.

Она заявила, что "не даст в обиду"всех тех, кто заявил о применении административный ресурс.

Напомним, выборы президента России состоятся в воскресенье, 18 марта.