Памфилова: ЦИК будет направлять материалы о нарушениях на выборах в Генпрокуратуру
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК будет направлятьв Генеральную прокуратуру все материалы о нарушениях, произошедших на выборах.
"У меня сегодня с утра состоялся разговор с генеральным прокурором РФ... Все те, кто плюют на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру", - сказала Памфилова на презентации информационного центра ЦИК в четверг, 15 марта.
Она выразила уверенность в том, что «Генпрокуратура очень быстро будет принимать меры».
Кроме того, глава Центризбиркома призвала всех российских избирателей сделать осознанный, личный выбор.
"Но если, не дай бог, кто-либо иной, нерадивый администратор решил использовать свое должностное положение и попытается вам предложить свои варианты, призываю всех - тут же давайте нам знать", - отметила Памфилова.
Она заявила, что "не даст в обиду"всех тех, кто заявил о применении административный ресурс.
Напомним, выборы президента России состоятся в воскресенье, 18 марта.