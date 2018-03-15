Путин приехал проститься с Олегом Табаковым

СЕГОДНЯ 14:17 2018-03-15T14:32:08+03:00

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Владимир Путин пришел на церемонию прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Президент России нашел в своем графике время, чтобы лично приехать в МХТ - отдать дань памяти одного из самых любимых актеров страны.

Владимир Путин у гроба актера.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путин возложил розы к гробу великого актера, подошел к родным Табакова, поговорил с ними, выразив соболезнования.

Путин возложил букет алых роз к гробу Олега Табакова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Он был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком. Поистине народным любимцем, - было сказано в телеграмме, которую президент направил родным Олега Табакова сразу после его кончины. - Его уход - огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России.

Путину сообщили о кончине артиста в тот же день, 12 марта. Президент выразил соболезнования родственникам Табакова и назвал его уход невосполнимой утратой для всей России. По мнению Путина, Табаков был «выдающимся режиссером» и «народным любимцем».

Как сообщал сайт kp.ru, Олег Табаков умер после продолжительной болезни 12 марта на 83-м году жизни в Первой градской больнице. У артиста обнаружили сепсис после устанвоки зубных имплантов. Театр имени Чехова и «Табакерка» из-за траура отменили все спектакли, назначенные на 12-15 марта.