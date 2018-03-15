Джонсон: Великобритания не будет передавать России образцы вещества, которым отравили Скрипаля

СЕГОДНЯ 14:11 2018-03-15T14:11:39+03:00

По словам британского министра, международные инстанции будут "более беспристрастным судьей"

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти не будутя передавать Москве образцы вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Глава МИД заявил, что Великобритания не собирается посылать образец нервно-паралитического вещества в Россию, как ранее было запрошено", - сообщается в микроблоге радиостанции LBC в Twitter.

По словам британского министра, международные инстанции будут "более беспристрастным судьей".

Ранее в четверг, 15 марта, Джонсон заявил, что Лондон передаст Организации по запрещению химического оружия для экспертизы оценки образцы вещества, которым были отравлены Скрипаль с дочерью.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в "незаконном использовании силы" против Лондона и заявила о выдворении 23 российских дипломатов в течение недели, не предоставив доказательств. Министр иностранных дел Россий Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению, а Британия пытается ввести в заблуждение международное сообщество.