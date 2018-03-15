Джонсон: Великобритания не будет передавать России образцы вещества, которым отравили Скрипаля
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти не будутя передавать Москве образцы вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Глава МИД заявил, что Великобритания не собирается посылать образец нервно-паралитического вещества в Россию, как ранее было запрошено", - сообщается в микроблоге радиостанции LBC в Twitter.
По словам британского министра, международные инстанции будут "более беспристрастным судьей".
Ранее в четверг, 15 марта, Джонсон заявил, что Лондон передаст Организации по запрещению химического оружия для экспертизы оценки образцы вещества, которым были отравлены Скрипаль с дочерью.
Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в "незаконном использовании силы" против Лондона и заявила о выдворении 23 российских дипломатов в течение недели, не предоставив доказательств. Министр иностранных дел Россий Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению, а Британия пытается ввести в заблуждение международное сообщество.
Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»