Франция заявила о намерении принять меры против России в связи с делом Скрипаля

СЕГОДНЯ 14:18 2018-03-15T14:18:26+03:00

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В четверг, 15 марта, зарубежные СМИ сообщили о том, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен «в ближайшее время» объявить о мерах, которые Париж примет в отношении Москвы в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Как выяснило агентство Reuters, Пятая республика полностью согласна с позицией Лондона относительно причастности России к покушению на бывшего шпиона.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в английском Солсбери. В результате в настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии.

А 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению на экс-шпиона и огласила меры, которые Лондон решил принять в отношении Москвы в связи с этим инцидентом. В частности, власти Соединенного Королевства потребовали высылки 23 российских дипломатов, а также приостановили все двусторонние контакты с РФ.