Опубликованы кадры поездки Скрипаля за считанные часы перед отравлением
Добраться до правды, как и кем был отравлен шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пытаются не только британское следствие, но и местные журналисты. Одно из британских СМИ опубликовало в Twitter кадры камер наружного видеонаблюдения на которых запечатлен фрагмент проезда машины в которой 4 марта находился экс-резидент и его дочь.
Как утверждают журналисты, на пленке Скрипаль с дочерью на пути как раз в тот парк, где их через полчаса найдут на скамейке без сознания и с признаками отравления нервно-паралитическим газом.
4 марта экс-резидент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери на скамейке в парке. Позже Британия заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанным в СССР.
Инцидент с отравлением произвел эффект разорвавшейся бомбы, который вбил серьезный клин в отношениях между Россией и Великобританией. Последняя обвинила именно Москву во всем произошедшем, и приняла ряд мер существенно ограничивающих отношения между обоими государствами.
Кадры последней поездки Скрипаля перед отравлением.Кадры последней поездки Скрипаля перед отравлением