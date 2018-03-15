2018-03-15T14:31:04+03:00
В мире

Опубликованы кадры поездки Скрипаля за считанные часы перед отравлением

По одной из версий британского следствия злополучный «Новичок» распылили именно в этом автомобиле [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Одно из британских СМИ опубликовало в Twitter кадры камер наружного видеонаблюдения на которых запечатлен фрагмент проезда машины Скрипаля.Одно из британских СМИ опубликовало в Twitter кадры камер наружного видеонаблюдения на которых запечатлен фрагмент проезда машины Скрипаля.
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Добраться до правды, как и кем был отравлен шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пытаются не только британское следствие, но и местные журналисты. Одно из британских СМИ опубликовало в Twitter кадры камер наружного видеонаблюдения на которых запечатлен фрагмент проезда машины в которой 4 марта находился экс-резидент и его дочь.

Как утверждают журналисты, на пленке Скрипаль с дочерью на пути как раз в тот парк, где их через полчаса найдут на скамейке без сознания и с признаками отравления нервно-паралитическим газом.

4 марта экс-резидент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери на скамейке в парке. Позже Британия заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанным в СССР.

Инцидент с отравлением произвел эффект разорвавшейся бомбы, который вбил серьезный клин в отношениях между Россией и Великобританией. Последняя обвинила именно Москву во всем произошедшем, и приняла ряд мер существенно ограничивающих отношения между обоими государствами.

Кадры последней поездки Скрипаля перед отравлением.Кадры последней поездки Скрипаля перед отравлением

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