Путин рассказал о планах России отправить миссию на Марс

СЕГОДНЯ 14:37 2018-03-15T14:37:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова заявил, что наша страна планирует уже в следующем году отправить миссию на Марс.

«Это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», - сказал глава нашего государства.

Кроме того, как отметил российский лидер, РФ намерена возобновить и исследования Луны. В частности, в скором будущем российские специалисты постараются высадиться на лунных полюсах, так как есть основание полагать, что в этих районах может быть вода.

Между тем, по словам Путина, наша страна будет осуществляться беспилотные и пилотируемые пуски как по лунной программе, так и для исследований дальнего космоса.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, глава SpaceX Илон Маск также планирует в следующем году отправить корабль на Марс.