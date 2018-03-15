Путин рассказал о планах России отправить миссию на Марс
Президент России Владимир Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова заявил, что наша страна планирует уже в следующем году отправить миссию на Марс.
«Это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», - сказал глава нашего государства.
Кроме того, как отметил российский лидер, РФ намерена возобновить и исследования Луны. В частности, в скором будущем российские специалисты постараются высадиться на лунных полюсах, так как есть основание полагать, что в этих районах может быть вода.
Между тем, по словам Путина, наша страна будет осуществляться беспилотные и пилотируемые пуски как по лунной программе, так и для исследований дальнего космоса.
Кстати, как сообщал сайт kp.ru, глава SpaceX Илон Маск также планирует в следующем году отправить корабль на Марс.
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