2018-03-15T14:37:39+03:00
Политика

Путин рассказал о планах России отправить миссию на Марс

Также глава нашего государства упомянул и о новой лунной программе [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова заявил, что наша страна планирует уже в следующем году отправить миссию на Марс.

«Это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», - сказал глава нашего государства.

Кроме того, как отметил российский лидер, РФ намерена возобновить и исследования Луны. В частности, в скором будущем российские специалисты постараются высадиться на лунных полюсах, так как есть основание полагать, что в этих районах может быть вода.

Между тем, по словам Путина, наша страна будет осуществляться беспилотные и пилотируемые пуски как по лунной программе, так и для исследований дальнего космоса.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, глава SpaceX Илон Маск также планирует в следующем году отправить корабль на Марс.

ПУТИН. Часть 2. Новый фильм Андрея Кондрашова.Сколько было покушений на Путина и как их предотвращали? Почему до сих пор так много тайн вокруг службы Путина в Дрездене? Что за документы разведчик Путин жёг в резидентуре КГБ? Папок было столько, что печка лопнула.

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