2018-03-15T14:39:42+03:00
В мире

Глава Минфина Японии отказался от поездки на G20 из-за скандала

Таро Асо не будет участвовать в министерской встрече, так как должен присутствовать на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-премьер и министр финансов Японии Таро АсоВице-премьер и министр финансов Японии Таро АсоФото: REUTERS
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Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо отказался от участия в министерской встрече "большой двадцатки" в Аргентине, так как ему нужно присутствовать на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

Встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20 пройдет 19-20 марта. Вместо Таро Асо туда отправится его заместитель — Минору Кихара, сообщило агентство Киодо.

В настоящее время японские законодатели от оппозиции требуют отставки Асо в связи со скандалом по продаже участка государственной земли. По их данным, вице-премьер продал землю по заниженной стоимости для школы, власти которой связаны с семьей премьер-министра Синдзо Абэ.

В феврале 2017 года японские СМИ сообщили, что компания "Моритомо Гакуэн" планирует построить собственную начальную школу, участок для которой был приобретен за 100 миллионов иен (890 тысяч долларов) при цене в 800 миллионов иен (около 7 миллионов долларов).

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