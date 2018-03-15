2018-03-15T14:40:28+03:00
Политика

ЦИК рассчитывает на массовое присутствие наблюдателей на выборах президента

Видеокамеры впервые будут установлены во всех 2,7 тысячи территориальных избиркомов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Руководство российского Центризбиркома не знает точного числа наблюдателей от кандидатов, партий и общественных палат, которые будут работать на выборах президента, но рассчитывает на их массовое присутствие на всех участках.

- Есть прекрасная возможность стать наблюдателей через онлайн-трансляцию, -напомнила заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе презентации информационного центра ЦИК, который будет работать в день выборов.

Элла Памфилова напомнила, что видеонаблюдение с трансляцией происходящего на участках в интернет будет организовано во всех регионах, где потенциально могут проголосовать в общей сложности 80% избирателей. Также видеокамеры впервые будут установлены во всех 2,7 тысячи территориальных избиркомов. Также будет идти трансляция из информационного центра ЦИК, где будут отображаться данные о явке и предварительные итоги голосования.

- На любой из участков на территории России смогут прибыть заинтересованные наблюдатели, - добавила Элла Памфилова.

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