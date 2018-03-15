Лавров: Россия никому не позволит влиять на свою внешнюю политику

СЕГОДНЯ 14:57 2018-03-15T14:57:30+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг, 15 марта, на форуме «Россия - страна возможностей», заявил, что Россия и другие страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) никому не позволят влиять на свою внешнюю политику.

«Я убежден, что такие страны, как КНР, Индия, Бразилия, ЮАР, естественно Россия, имеют собственное достоинство и не позволят никому диктовать направления своей внешней политики и запрещать общаться с друзьями», - сказал глава МИД РФ.

Также дипломат высказался по поводу «империалистических "друзей"», которые, по его словам, пытаются всячески затруднить развитие экономического сотрудничества в рамках БРИКС. Причем, как заметил Лавров, это не единственное направление, по которому они работают. «Они в принципе заинтересованы в том, чтобы разбить любые объединения, в которых они не заказывают музыку», - цитирует российского министра ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, состоявшейся в рамках саммита БРИКС, выразил мнение, что БРИКС является «очень перспективным глобальным объединением с большим будущим».