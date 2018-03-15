«Национальный общественный мониторинг» установил мировой рекорд, обучив 29 тысяч наблюдателей

СЕГОДНЯ 15:10 2018-03-15T15:15:02+03:00

18 марта они будут следить за прозрачностью выборов

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Свыше 29 тысяч человек накануне выборов президента РФ прошли обучение, организованное сетью общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ). По словам федерального координатора НОМ Романа Коломойцева, это абсолютный мировой рекорд.

- Я очень рад, что сегодня состоялся мировой рекорд, в обучении приняли участие 29 249 наблюдателей, что позволяет нам сказать, что это мировое достижение, - цитирует ТАСС Романа Коломойцева.

Своим рекордом НОМ подтвердил статус «самой большой в России наблюдательной организации». Тысячи наблюдателей 18 марта будут следить за ходом голосования, обеспечивая открытость и прозрачность выборов.

- Надеюсь, что в день голосования мы очень хорошо отработаем, будем внимательно наблюдать, - сообщил Коломийцев журналистам в четверг.

"Национальный общественный мониторинг" — самая большая в России сеть независимых наблюдателей, задача которых состоит в создание качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.