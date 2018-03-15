«Национальный общественный мониторинг» установил мировой рекорд, обучив 29 тысяч наблюдателей
Свыше 29 тысяч человек накануне выборов президента РФ прошли обучение, организованное сетью общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ). По словам федерального координатора НОМ Романа Коломойцева, это абсолютный мировой рекорд.
- Я очень рад, что сегодня состоялся мировой рекорд, в обучении приняли участие 29 249 наблюдателей, что позволяет нам сказать, что это мировое достижение, - цитирует ТАСС Романа Коломойцева.
Своим рекордом НОМ подтвердил статус «самой большой в России наблюдательной организации». Тысячи наблюдателей 18 марта будут следить за ходом голосования, обеспечивая открытость и прозрачность выборов.
- Надеюсь, что в день голосования мы очень хорошо отработаем, будем внимательно наблюдать, - сообщил Коломийцев журналистам в четверг.
"Национальный общественный мониторинг" — самая большая в России сеть независимых наблюдателей, задача которых состоит в создание качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.