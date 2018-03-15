2018-03-15T15:21:11+03:00
Политика

ЦИК удивлен, что заявление сторонника Навального осталось без внимания

В ЦИК удивлены, что правоохранительные органы не заинтересовались попыткой сторонника оппозиционера совершить преступление
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Напомним, Алексей Навальный рассказал 13 марта, что один из его сторонников смог оформить три заявления для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания. Председатель ЦИК Элла Памфилова опровергла возможность многократного голосования одного избирателя, пояснив, что система ГАС «Выборы» учтет только первое заявление, именно на указанном в нем участке человек и сможет проголосовать.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, сообщает агентство ТАСС, подчеркнул, что уголовное законодательство предусматривает наказание за повторное голосование: от 30 тыс. рублей штрафа до 5 лет лишения свободы.

- Когда человек выступает и говорит, что он готов совершить преступление, это называется явкой с повинной. Просто удивляюсь, почему до сих пор ни Генпрокуратура, ни Следственный комитет не заинтересовались действиями этого человека, - пояснил зампред ЦИК.

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