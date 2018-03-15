2018-03-15T15:46:12+03:00
Экономика

Орешкин рассказал об обсуждении властями повышения пенсионного возраста

По словам министра экономического развития, "если человек активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста"
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин. ФОТО Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАССГлава Минэкономразвития Максим Орешкин. ФОТО Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что власти обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста.

"Повышение пенсионного возраста возможное, которое сейчас обсуждается, - есть разные предложения - не влияет напрямую на дефицит рабочей силы, который есть у нас на рынке труда, потому что если человек активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста", - сказал Орешкин на форуме "Россия - страна возможностей".

Он отметил, что вопрос в правительстве не обсуждался, передает ТАСС.

Ранее Орешкин сообщал, что повышение пенсионного возраста в стране будет рассмотрено новым правительством после выборов президента России. По его словам, население в трудоспособном возрасте сократилось за прошлый год на миллион человек.

"В состав рабочей силы у нас выходят те, кто родился в конце 90-х, в начале 2000-ых. У нас минимум рождаемости было в 99-м году... поэтому вот этот вот крен - большое поколение уходящие и маленькое поколение приходящее", - сказал Орешкин.

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