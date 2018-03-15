2018-03-15T15:53:15+03:00
Экономика

Россельхознадзор усилит контроль за импортом белорусских молочных продуктов для детей

На поставки одного из предприятий наложат временные ограничения
Алексей КАРЕЛИН
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В белорусской молочной продукции нашли вредные добавкиВ белорусской молочной продукции нашли вредные добавкиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору усилит контроль над импортом белорусского детского молочного питания. В образцах пастеризованного молока с Несвижского завода детского питания Брянская межобластная ветеринарная лаборатория нашла остатки антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов. О такой проблеме управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям сообщало неоднократно, но белорусская сторона не предприняла никаких мер.

Кроме того, Россельхознадзор сообщил еще о трех случаях нарушения белорусскими молочными предприятими требований ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза. В сухом молоке от Калинковичского молочного комбината нашли кишечную палочку. Ввоз продукции комбината временно запретят с 17 марта. В отношении Глубокского и Оршанского молочных комбинатов Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль. В их продукции нашли сульфаметазин.

Ранее Россельхознадзор заявлял о запрете с 15 марта на ввоз из Белоруссии молока, сливок, в том числе и сухих, молочной сыворотки, концентрата сывороточного и молочного белка.

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