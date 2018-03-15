Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Британией в контексте дела Скрипаля

СЕГОДНЯ 15:54 2018-03-15T15:54:55+03:00

В ходе совещания «была высказана крайняя обеспокоенность» в связи с занятой Лондоном позицией

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В четверг, 15 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава нашего государства Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ухудшение российско-британских отношений на фоне дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

При этом Песков уточнил, что в ходе совещания «была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией», занятой Лондоном.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Наша страна категорически отвергла все обвинения в свой адрес.

Однако 14 марта глава британского правительства огласила меры, которые Лондон решил принять в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля. Так, власти Соединенного Королевства потребовали высылки 23 российских дипломатов, а также приостановили все двусторонние контакты с РФ, в связи с чем даже отозвали приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Кроме того, Мэй объявила об усилении контроля за россиянами, приезжающими в Великобританию.