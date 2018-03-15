Верховная рада одобрила отставку Гонтаревой с поста главы Нацбанка Украины

СЕГОДНЯ 16:01 2018-03-15T16:01:13+03:00

Валерия Гонтарева направила заявление об отставке президенту Петру Порошенко еще в апреле прошлого года

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В четверг, 15 марта, Верховная рада одобрила отставку Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка Украины (НБУ). Отставку поддержали 342 депутата из 226 необходимых.

В июне 2014 года Гонтарева стала первой женщиной на посту главы Национального банка. В апреле прошлого года она направила президенту Петру Порошенко заявление об отставке после обвинений в злоупотреблении. С мая 2017 года временно исполняющим обязанности руководителя Нацбанка был назначен первый заместитель главы регулятора Яков Смолий. Гонтарева официально находилась в отпуске.

Также на том же заседании депутаты Рады приняли назначение Смолия главой НБУ — за это проголосовали 247 депутатов.

Ранее в организации "Украинский выбор - право народа" заявили, что политика "очищения" украинской банковской системы, которую проводила Гонтарева, привела к рекордным убыткам, передает ТАСС.