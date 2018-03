Захарова ответила предложившему "отойти и заткнуться" России главе Минобороны Великобритании

СЕГОДНЯ 16:22 2018-03-15T16:41:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Реакция министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона на возможные ответные меры Москвы на действия Лондона, когда он явно не стеснялся в выражениях, не осталась без меткого и ироничного ответа со стороны МИД России.

В своих комментариях Мария Захарова призвала британского министра не нервничать и не опускать себя и свою страну ниже того уровня, на который они себя уже опустили.

«Хайли лайкли министр обороны Великобритании заявил: «России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться (Russia should 'go away and shut up'). А что ещё может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнёры нервничают», написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Гэвин Уильямс подверг жесткой критике желание Москвы выслать из страны британских дипломатов в ответ на подобный недружественный шаг со стороны британских властей. «По сути, Россия должна не заниматься высылкой, а уйти и заткнуться», — заявил британский министр обороны.