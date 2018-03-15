Генсек НАТО: мы будем стремиться к предметному диалогу с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс
стремится к предметному диалогу с Россией.
"Мы будем стремиться к предметному диалогу с Россией", — сказал он журналистам, представляя свой ежегодный доклад о деятельности НАТО за 2017 год.
Он отметил, что сейчас проводится работа по подготовке проведения нового заседания Совета Россия-НАТО.
Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией.
"Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений. В гонке вооружений нет победителя, она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах", - сказал генсек.
Он подчеркнул, что НАТО "не представляет угрозы России" и нацелена на "оборону, сдерживание и диалог" с этой страной.
Также в докладе отмечается, что НАТО привержена соблюдению всех договоров по контролю вооружений, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.