Генсек НАТО: мы будем стремиться к предметному диалогу с Россией

СЕГОДНЯ 16:28 2018-03-15T16:28:46+03:00

По словам Йенса Столтенберга, североатлантический альянс не даст втянуть себя в гонку вооружений

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс

стремится к предметному диалогу с Россией.

"Мы будем стремиться к предметному диалогу с Россией", — сказал он журналистам, представляя свой ежегодный доклад о деятельности НАТО за 2017 год.

Он отметил, что сейчас проводится работа по подготовке проведения нового заседания Совета Россия-НАТО.

Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией.

"Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений. В гонке вооружений нет победителя, она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах", - сказал генсек.

Он подчеркнул, что НАТО "не представляет угрозы России" и нацелена на "оборону, сдерживание и диалог" с этой страной.

Также в докладе отмечается, что НАТО привержена соблюдению всех договоров по контролю вооружений, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.