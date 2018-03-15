Следственный комитет возбудил уголовные дела против двух москвичей, вступивших в ИГ*
Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух молодых мужчин, вступивших в международную террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в России). Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, речь идет о двух жителях Зеленограда.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации")", - сказала Иванова.
Следствие полагает, что мужчины 1985 и 1982 годов рождения в ноябре 2014 и октябре 2015 года покинули Россию и вступили в ряды организации "Исламское государство" для участия в боевых действиях, передает ТАСС.
*ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.