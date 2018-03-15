Следственный комитет возбудил уголовные дела против двух москвичей, вступивших в ИГ*

СЕГОДНЯ 16:49 2018-03-15T16:49:13+03:00

СК возбудил уголовные дела против двух москвичей, вступивших в международную террористическую организацию Фото: "КП" Архив

По версии следствия, мужчины в ноябре 2014 и октябре 2015 года уехали из России, чтобы вступить в террористическую организацию

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Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух молодых мужчин, вступивших в международную террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в России). Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, речь идет о двух жителях Зеленограда.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации")", - сказала Иванова.

Следствие полагает, что мужчины 1985 и 1982 годов рождения в ноябре 2014 и октябре 2015 года покинули Россию и вступили в ряды организации "Исламское государство" для участия в боевых действиях, передает ТАСС.

*ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.