Эрдоган пообещал продолжить операцию в сирийском Африне

СЕГОДНЯ 16:57 2018-03-15T16:57:09+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал призыв Европарламента (ЕП) прекратить военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Так, турецкий лидер заявил, что Анкара не намерена следовать призыву ЕП и будет продолжать воевать на севере арабской республики, пока «не закончит свою работу».

«Европарламент заявил, что хочет прекращения операции в Африне. Пусть они напрасно не беспокоятся. Пока мы там свою работу не закончим, мы оттуда не уйдем», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Стоит отметить, что «своей работой» Турция считает уничтожение курдов, которых называет террористами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, генштаб Турции еще 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Между тем Дамаск решительно осудил действия соседней республики, заметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.