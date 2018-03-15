Ученые назвали саму эффективную диету

СЕГОДНЯ 17:07 2018-03-15T17:07:24+03:00

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Так называемая викторианская диета признана экспертами по оздоровлению организма самым действенным способом похудения. Помимо этого такой тип питания максимально быстро насыщает организм всеми необходимыми витаминами. К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера проанализировав эту диету.

Сообщается, что изначально появившийся в качестве "диеты для бедных" курс питания, включавший в себя картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь, до сих пор остается одной из самых полезных для здоровья систем питания. По своей эффективности он может быть сопоставим только со средиземноморской диетой.

Оба этих типа питания не содержат рафинированных углеводов и сахаров, которые при регулярном употреблении могут способствовать повышению уровня холестерина и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Однако именно в викторианскую диету входит максимальное количество питательных веществ, из свежих фруктов и овощей, а также натурального мяса с ферм. Так, в число наиболее полезных продуктов вошли лук, картофель, морковь, капуста, свекла, а также яблоки, вишня и клубника, пишут «Дни.ру».