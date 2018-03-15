2018-03-15T17:07:24+03:00
Наука

Ученые назвали саму эффективную диету

В нее входят только натуральные продукты
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Ученые назвали самую эффективную диетуУченые назвали самую эффективную диетуФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Так называемая викторианская диета признана экспертами по оздоровлению организма самым действенным способом похудения. Помимо этого такой тип питания максимально быстро насыщает организм всеми необходимыми витаминами. К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера проанализировав эту диету.

Сообщается, что изначально появившийся в качестве "диеты для бедных" курс питания, включавший в себя картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь, до сих пор остается одной из самых полезных для здоровья систем питания. По своей эффективности он может быть сопоставим только со средиземноморской диетой.

Оба этих типа питания не содержат рафинированных углеводов и сахаров, которые при регулярном употреблении могут способствовать повышению уровня холестерина и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Однако именно в викторианскую диету входит максимальное количество питательных веществ, из свежих фруктов и овощей, а также натурального мяса с ферм. Так, в число наиболее полезных продуктов вошли лук, картофель, морковь, капуста, свекла, а также яблоки, вишня и клубника, пишут «Дни.ру».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Александр Кержаков возглавит сборную России по футболу
Косачев: «дело Скрипаля» готовит общественность к возможности применения силы против России
Ученые установили взаимосвязь между курением и потерей слуха
Опрос: почти треть населения хотели бы покинуть Украину
США расширили антироссийские санкции
Поклонская пригласила представителей Госдепа США в Крым
Посольство РФ пока не получило ответа британской стороны о доступе к дочери Скрипаля
Эрдоган пообещал продолжить операцию в сирийском Африне
«Яндекс» встроил в свой браузер голосовой помощник «Алиса»
Следственный комитет возбудил уголовные дела против двух москвичей, вступивших в ИГ*
Польша перебросит войска с запада на восток из-за «непредсказуемой» России
Франция, Германия и США обвинили РФ в нарушении суверенитета Британии в связи с «делом Скрипаля»
НАТО обеспокоена модернизацией вооруженных сил России
Генсек НАТО: мы будем стремиться к предметному диалогу с Россией
Захарова ответила предложившему "отойти и заткнуться" России главе Минобороны Великобритании
Путин и Совбез РФ отметили улучшение обстановки в сирийской Восточной Гуте
Верховная рада одобрила отставку Гонтаревой с поста главы Нацбанка Украины
Савченко дала в Европе показания против Порошенко
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Британией в контексте дела Скрипаля
Россельхознадзор усилит контроль за импортом белорусских молочных продуктов для детей
Орешкин рассказал об обсуждении властями повышения пенсионного возраста
Министр обороны Великобритании заявил, что Россия «должна отойти и заткнуться»