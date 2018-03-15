Поклонская пригласила представителей Госдепа США в Крым

СЕГОДНЯ 17:12 2018-03-15T17:12:36+03:00

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Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская прокомментировала недавнее заявление пресс-секретаря Госдепа США Хезер Науэрт о поездке президента России Владимира Путина в Крым 14 марта, в котором американский чиновник назвала полуостров — территорией Украины. А сам приезд туда российского лидера «неприемлемым с точки зрения международного права».

В ответ на это Поклонская посоветовала представителям американского внешнеполитического ведомства посетить Крым и увидеть своими глазами - чья именно это территория.

"Не бойтесь нас. Просто приезжайте и посмотрите, как процветает полуостров, как он преобразился. Какие стройки налажены, какие объекты построены, дороги. И перестать говорить на белое черное", - сказала Поклонская.

Также Поклонская призвала представителей Госдепа вспомнить о том, в каком ведомстве они работают. Вспомнить, что они прежде всего дипломаты, а значит профессионалы своего дела. И перестать заниматься выдумкой небылиц, - сообщает ТАСС.

"Со стороны это выглядит не смешно, а глупо, представители Госдепа выглядят глупо. Нельзя до такой степени не уважать право людей, наплевательски относиться к другим странам, к другим людям, к нам - крымчанам. Почему мы должны слушать бред из уст представителя Госдепа и уважать, прислушиваться к их словам", - подчеркнула парламентарий.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США Хезер Науэрт раскритиковала приезд Владимира Путина на российский полуостров 14 марта. А референдум 2014 года о воссоединении Крыма и России назвала "нелегитимным и сфабрикованным".