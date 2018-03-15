Косачев: «дело Скрипаля» готовит общественность к возможности применения силы против России

СЕГОДНЯ 17:54 2018-03-15T17:54:40+03:00

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что мировое общество готовят к возможности применения силы против России. Об этом говорит «масштабная агрессия» и «выдвижение огульных обвинений» по делу Скрипаля без предъявления доказательств вины и до завершения расследования.

«Организована масштабная агрессия против России с использованием инструментов информационной, политической и экономической силы. И с подготовкой общественного мнения к возможности использования силы военной», - написал на своей странице в Фейсбуке Косачев.

Как сообщал сайт kp.ru, 5 марта экс-офицер Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Британское руководство обвинило в покушении Россию, при этом от совместного расследования происшествия отказалось. МИД РФ запросил консульский доступ к пострадавшим, но ответа пока не получил.

Франция, Германия и США обвинили Россию в нарушении суверенитета Великобритании. Британский премьер Тереза Мэй анонсировала высылку из страны 23 российских дипломатов. США расширила антироссийские санкции: добавили в «черный список» 14 физических лиц и Агентство интернет-исследований. Польша заявила о создании на востоке страны новой дивизии профессиональной армии.