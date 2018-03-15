Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России по футболу

СЕГОДНЯ 17:59 2018-03-15T17:59:34+03:00

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Экс-форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков встанет у руля юношеской сборной страны (игроки 2001 года рождения) по футболу. Решение о назначении его старшим тренером 15 марта принял Российский футбольный союз (РФС).

Отмечается, что контракт с 35-летним специалистом рассчитан до конца 2019 года. С возможной последующей пролонгацией.

Ранее Кержаков неоднократно заявлял, что по окончании карьеры игрока собирается продолжить работу в качестве тренера. Свои слова российский форвард подкрепил делом: после того как повесил бутсы на гвоздь — поступил Высшую школу тренеров. После чего стал в "Зените" координатором юношеских команд.

«Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу - с будущим нашего футбола", - прокомментировал Кержаков свое новое назначение.

Александр Кержаков является одним из самых титулованных игроков в истории отечественного футбола. с 2001 по 2006, а также с 2010-го по 2017-й год защищал цвета петербургского «Зенита». Кроме того, успел поиграть за испанскую «Севилью» и швейцарский «Базель». Футболист является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 233 гола.