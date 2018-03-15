В российское посольство в Лондоне поступают угрозы в адрес дипломатов

СЕГОДНЯ 18:16 2018-03-15T18:16:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В российское посольство в Великобритании приходят письма с угрозами в адрес работников дипломатической миссии. Об этом рассказал посол России в этой стране Александр Яковенко.

"Вместе с основным массивом поступающих обращений в наше посольство поступает и негативная корреспонденция от различных людей, которые обещают расправиться с дипломатами», - рассказал Яковенко в эфире телеканала «Россия 24».

По словам российского дипломата, угрозы как адресные, так и общего характера. В большинстве своем они написаны анонимами. А если и есть адрес, то он обычно не соответствует действительности. «По каждому конкретному случаю мы, естественно, работаем с полицией и стараемся максимально с ними взаимодействовать", - добавил Яковенко.

Участились ли угрозы в адрес наших дипломатов после разгоревшегося на днях скандала между Москвой и Лондоном из-за «дела Скрипаля», российский посол не уточнил.

Накануне между Россией и Великобританией вспыхнул грандиозный скандал. Последняя обвинила Москву в причастности к отравлению шпиона Сергея Скрипаля нервно-паралитическим ядом в Солсбери и выслала из страны 23 российских дипломата. В ответ в Москве готовят пакет ответных мер.