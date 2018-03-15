МИД РФ: Россия уже приступила к разработке ответных мер на санкции США

СЕГОДНЯ 18:25 2018-03-15T18:25:31+03:00

Причем в дипведомстве ждут от Вашингтона новых враждебных действия в отношении Москвы

Изменить размер текста: A A

В четверг, 15 марта, в министерстве иностранных дел России заявили, что наша страна уже приступила к разработке ответных мер на новые санкции США.

«Мы уже приступили к отработке наших ответных мер», - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков ТАСС.

При этом Рябков заметил, что Вашингтон, принимая решение о расширении ограничений в отношении Москвы, продолжает «водить политические хороводы вокруг лишенных связи с реальностью обвинений в адрес России». Также замминистра признался, что ждет от Америки новых враждебных действий.

Кроме того, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не готовит контактов с Майклом Помпео до его официального назначения на должность госсекретаря США.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг США расширили санкции в отношении России. Выяснилось, что Вашингтон внес в свой черный список еще 14 физических лиц и одну организацию.