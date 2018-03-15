Главком НАТО призвал увеличить число войск в Европе

СЕГОДНЯ 18:45 2018-03-15T18:45:44+03:00

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Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти, выступая в четверг, 15 марта, на слушаниях в палате представителей конгресса США, призвал увеличить число войск в Старом Свете. По мнению американского генерала, позиции альянса в Европе еще не достигли «подходящего и требуемого уровня».

«Что касается ротационного или постоянного присутствия, я считаю, что нам нужно больше сил в Европе. Я не думаю, что наши позиции достигли подходящего и требуемого уровня. Поэтому думаю, что мне хотелось бы иметь (дополнительные) постоянные силы», - цитирует Скапарротти Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен модернизацией вооруженных сил России, а также заверил, что его организация не хочет новой холодной войны и гонки вооружений.