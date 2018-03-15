Путин пообещал в декабре приехать на конкурс «Доброволец России»
В четверг, 15 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что постарается приехать на всероссийский конкурс «Доброволец России» в декабре текущего года.
А пригласила главу нашего государства на это мероприятие одна из финалисток конкурса «Лидеры России» Дарья Белимова, когда рассказывала российскому лидеру о добровольческих проектах. В ответ Путин поблагодарил за приглашение и пообещал побывать на конкурсе, который, как ожидается, станет кульминацией Года волонтера и добровольца.
«Спасибо большое за приглашение. Я постараюсь поучаствовать», - приводит слова президента ТАСС.
СПРАВКА «КП»
Цель всероссийского конкурса «Доброволец России» - развитие и формирование культуры волонтерства в РФ. В 2018 году этот конкурс пройдет в нашей стране уже в пятый раз. Как стало известно ранее, его первый этап должен стартовать уже 19 марта.