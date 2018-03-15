2018-03-15T19:24:34+03:00
Умные вещи

Apple остановила производство iPhone 8 Plus в Китае

Производство iPhone остановлено из-за использования «паленых» компонентов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Однако в Apple не склонны драматизироватьОднако в Apple не склонны драматизироватьФото: REUTERS
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Корпорации Wistron, партнер Apple в Китае приостановила производство самого популярного «яблочного» гаджета iPhone 8 Plus. На предприятии корпорации в городе Куньшань накануне была проведена техническая проверка, которая дала неутешительные результаты - при сборке девайсов на заводе были использованы компоненты, не прошедшие сертификацию Apple.

В настоящее время работа Wistron блокирована на целые две недели. Технические офицеры Apple выясняют как такое могло произойти. Специалисты проводят полный мониторинг конвеера сборки. Уже появилась информация, что на руководство наложены штрафы. А несколько сотрудников ждет увольнение, - сообщают местные СМИ.

Печальные новости для дочернего предприятия Apple пришли и с фондовых рынков - акции Wistron, подешевели на 5%, и падение котировок продолжается. При этом неизвестно, успели ли гаджеты, собранные с нарушениями, попасть в продажу.

Однако в Apple не склонны драматизировать. Ведь на долю Wistron приходится только пятая часть всех iPhone 8 Plus, производимых в Поднебесной. Остальные производит другой партнер Apple — компания Foxconn.

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