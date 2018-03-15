В Госдуме прокомментировали расширение США санкций против РФ

СЕГОДНЯ 19:23 2018-03-15T19:23:32+03:00

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В четверг, 15 марта, в Госдуме прокомментировали расширение американских санкций в отношении России.

Как заметил первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, Запад уже давно взял стратегический курс на то, чтобы создать как можно больше препятствий для социально-экономического развития нашей страны. Причем, по мнению депутата, вся эта антироссийская деятельность «всерьез и надолго».

«В том, что касается санкционной политики Запада, нужно понимать, что вся эта деятельность всерьез и надолго, а идея давить Россию санкциями возникла не сегодня и даже не вчера. Когда стратегический курс взят на то, чтобы создать как можно больше проблем и препятствий для страны в плане социально-экономического развития, все остальные решения принимаются под эту политическую задачу», - сказал Новиков в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг США расширили санкции против РФ. На этот раз в черный список попали лица и компании, обвиняемые Вашингтоном во «вмешательстве» в американские выборы.