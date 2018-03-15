Минфин США объяснил расширение российского санкционного списка

СЕГОДНЯ 19:26 2018-03-15T19:26:10+03:00

В Вашингтоне объяснили введение дополнительного пакета санкций в отношении России Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранее США ввели дополнительный пакет санкций в отношении 14 российских лиц и одной компании

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В Министерстве финансов США объяснили введение дополнительного пакета санкций в отношении России - необходимостью воздействовать на "пагубную российскую активность в киберпространстве". Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

"Американская администрация противостоит пагубной российской киберактивности, включая попытки вмешательства в выборы в США, а также посягательства, целью которых является критическая инфраструктура", - приводятся слова главы Минфина в коммюнике к редакции санкционного списка.

По словам Мнучина, расширение санкционного списка усилит борьбу правительства Соединенных Штатов с внешним вмешательством России во все аспекты американской политики.

"Мы усложним жизнь чиновников российского правительства и олигархов. И призовем их к ответу за их дестабилизирующую деятельность, усложняя для них доступ к финансовой системе США", - отмечается в документе.

15 марта Минфин США решил расширить санкционные списки в адрес России, добавив одну организацию и 14 физических лиц, среди которых ряд высокопоставленных чиновников ФСБ и ГРУ.