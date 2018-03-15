2018-03-15T19:46:09+03:00
Экономика

Греф назвал три качества идеального работника

Глава крупнейшего в России банка описал сотрудника, который является «мечтой любого работодателя»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Сбербанка Герман ГрефГлава Сбербанка Герман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в четверг, 15 марта, на форуме «Россия - страна возможностей», назвал качества идеального работника. Так, по его словам, «мечтой любого работодателя» является сотрудник, имеющий три качества: креативность, системное мышление и мастерство исполнения работы.

«Его отличают три взаимоисключающих компетенции. Первое - наличие воображения и креативности, второе, что является противоречие первого, - это человек с абсолютно развитым системным мышлением, и третье, что еще больше редко сочетается с первым и вторым, - это то, что называется мастерством исполнения», - цитирует Грефа ТАСС.

При этом предприниматель заметил, что найти такого «зверя» чрезвычайно тяжело, так как он составляет всего 0,04% от общего количества персонала.

Также глава крупнейшего в России банка рассказал, как добиться успеха в жизни. «Главное, что отличает людей, которые добиваются (успеха), это одна простая вещь. На мой взгляд, называется она дисциплина. Самодисциплина. Любой успех - это всегда огромная работа над собой», - заявил Греф.

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