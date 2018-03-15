Ковальчук продал олимпийскую машину за 7 миллионов рублей
Вырученные деньги хоккеист отдаст больным детям
Илья Ковальчук рассказал о том, что продает машину, подаренную ему за победу на ОлимпиадеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о том, что продает машину, подаренную ему за победу на Олимпиаде, а вырученные деньги отдаст больным детям.
К вечеру хоккеист определился с ценой, поставив ее как минимум на миллион дороже, чем стоит такая же без олимпийской наклейки. «Отдам машину в хорошие руки. Цена – 7,1 миллиона рублей, – написал Ковальчук в соцсетях. - Машину можно посмотреть по адресу Варшавское шоссе, 138. Автосалон BMW.»
А уже через час в Инстаграм хоккеиста появилась новая запись:
«Друзья!!! Машина продана!! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!
Друзья!!!Машина продана!! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!