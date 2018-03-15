2018-03-15T20:29:58+03:00
Спорт

Ковальчук продал олимпийскую машину за 7 миллионов рублей

Вырученные деньги хоккеист отдаст больным детям
Сергей КИРИЛЛОВ
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Илья Ковальчук рассказал о том, что продает машину, подаренную ему за победу на ОлимпиадеИлья Ковальчук рассказал о том, что продает машину, подаренную ему за победу на ОлимпиадеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о том, что продает машину, подаренную ему за победу на Олимпиаде, а вырученные деньги отдаст больным детям.

К вечеру хоккеист определился с ценой, поставив ее как минимум на миллион дороже, чем стоит такая же без олимпийской наклейки. «Отдам машину в хорошие руки. Цена – 7,1 миллиона рублей, – написал Ковальчук в соцсетях. - Машину можно посмотреть по адресу Варшавское шоссе, 138. Автосалон BMW.»

А уже через час в Инстаграм хоккеиста появилась новая запись:

«Друзья!!! Машина продана!! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!

ilyakovalchukofficialilyakovalchukofficial
Друзья!!!Машина продана!! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!
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