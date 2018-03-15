Евросоюз по ошибке объявил о новых санкциях против Сирии

СЕГОДНЯ 20:17 2018-03-15T20:30:50+03:00

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В четверг, 15 марта, Совет ЕС объявил о введении новых санкций в отношении Сирии. Выяснилось, что расширить ограничительные меры против арабской республики Евросоюз решил в связи с якобы использованием сирийскими правительственными силами химического оружия.

Как говорилось в заявлении, опубликованном ранее в четверг на официальном сайте Совета ЕС, в черный список попали еще четверо сирийских граждан, которые, по мнению Брюсселя, «участвовали в разработке и применении химоружия».

Между тем через какое-то время после публикации этого заявления в пресс-службе Совета ЕС признались, что опубликовали сообщение по ошибке и удалили его с сайта.

Стоит отметить, что санкции ЕС против Сирии расширялись поэтапно с 2012 года. В частности, ранее Европейский союз уже ввел запрет на импорт нефти из арабской республики, а также на поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов. Помимо этого в ЕС заморозили активы сирийского Центробанка.