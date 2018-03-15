Пригожин о своем попадании под санкции США: перестану ходить в «Макдональдс»

СЕГОДНЯ 20:29 2018-03-15T20:30:06+03:00

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Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал свое попадание в санкционный список США.

Так, он признался, что это мало его беспокоит. По словам предпринимателя, у него нет бизнеса в Соединенных Штатах, кроме того, он не ведет никаких дел с американцами. Между тем в ответ на введенные ограничения Пригожин пригрозил перестать ходить в «Макдональдс».

«"Конкорд" уже трижды попадал под санкции, я сам трижды или четырежды - уже устал считать и не помню. Никакого бизнеса ни в США, ни с американцами у меня нет. Меня это не беспокоит. Теперь разве что в "Макдональдс" ходить не буду», - сказал бизнесмен РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг США в очередной раз расширили антироссийские санкции: Вашингтон внес в черный список 14 физических лиц и одну организацию. Как отмечалось, физические лица, попавшие в санкционный перечень, обвиняются Соединенными Штатами во «вмешательстве» в американские выборы.