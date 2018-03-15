На борту самолета Хельсинки - Киев произошел отказ оборудования
На борту самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), выполнявшего в четверг, 15 марта, рейс из Хельсинки в Киев, произошел отказ оборудования.
Как уточнили в пресс-службе авиаперевозчика, в связи с этим командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку. Между тем делать этого не потребовалось, так как работу оборудования вскоре удалось возобновить.
В итоге лайнер, как и планировалось, приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Однако в пункт своего назначения он прибыл с небольшим опозданием. «Самолет совершил успешную посадку в международном аэропорту Борисполь в штатном режиме», - сказал «Интерфаксу» представитель МАУ.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года из-за отказа двигателя самолет из Сургута был вынужден совершить экстренную посадку во Внуково. В тот момент на борт воздушного судна находился 151 пассажир.