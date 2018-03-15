На борту самолета Хельсинки - Киев произошел отказ оборудования

СЕГОДНЯ 20:47 2018-03-15T20:49:04+03:00

Однако аварийная посадка не потребовалась: лайнер благополучно добрался до пункта назначения

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На борту самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), выполнявшего в четверг, 15 марта, рейс из Хельсинки в Киев, произошел отказ оборудования.

Как уточнили в пресс-службе авиаперевозчика, в связи с этим командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку. Между тем делать этого не потребовалось, так как работу оборудования вскоре удалось возобновить.

В итоге лайнер, как и планировалось, приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Однако в пункт своего назначения он прибыл с небольшим опозданием. «Самолет совершил успешную посадку в международном аэропорту Борисполь в штатном режиме», - сказал «Интерфаксу» представитель МАУ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года из-за отказа двигателя самолет из Сургута был вынужден совершить экстренную посадку во Внуково. В тот момент на борт воздушного судна находился 151 пассажир.