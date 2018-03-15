2018-03-15T21:12:41+03:00
Москва

В Москве 18 марта пройдут праздничные мероприятия, посвященные выборам президента РФ

Также на этот день запланирован митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В Москве 18 марта пройдут праздничные мероприятия, посвященные выборам президента РФ и воссоединению Крыма с нашей странойВ Москве 18 марта пройдут праздничные мероприятия, посвященные выборам президента РФ и воссоединению Крыма с нашей странойФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 18 марта, - в день выборов президента РФ - на Манежной площади в Москве пройдет митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с нашей страной.

Ведущими этого мероприятия, начало которого запланировано на 21:30 мск, станут Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова. Кроме того, в нем примут участие Федор Бондарчук, Станислав Дужников, Николай Цискаридзе и многие другие.

Также 18 марта на фронтоне столичного Музея Победы, находящегося на Поклонной горе, будут развернуты световые инсталляции, посвященные главным событиям этого дня. Так, все самое интересное на Поклонной горе, где, как известно, и находится Музей Победы, начнется в 21:00 мск.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На борту самолета Хельсинки - Киев произошел отказ оборудования
Ковальчук продал олимпийскую машину за 7 миллионов рублей
Пригожин о своем попадании под санкции США: перестану ходить в «Макдональдс»
Евросоюз по ошибке объявил о новых санкциях против Сирии
Греф назвал три качества идеального работника
Минфин США объяснил расширение российского санкционного списка
Apple остановила производство iPhone 8 Plus в Китае
В Госдуме прокомментировали расширение США санкций против РФ
Лавров: дело Скрипаля отражает безысходность правительства Великобритании
Путин пообещал в декабре приехать на конкурс «Доброволец России»
Главком НАТО призвал увеличить число войск в Европе
В ходе дебатов Сурайкин попытался напасть на журналиста Шевченко
МИД РФ: Россия уже приступила к разработке ответных мер на санкции США
В российское посольство в Лондоне поступают угрозы в адрес дипломатов
Путин: очередной саммит ШОС пройдет в Челябинске
Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России по футболу
Косачев: «дело Скрипаля» готовит общественность к возможности применения силы против России
Ученые установили взаимосвязь между курением и потерей слуха