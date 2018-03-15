СЕГОДНЯ 21:11 2018-03-15T21:12:41+03:00

В Москве 18 марта пройдут праздничные мероприятия, посвященные выборам президента РФ и воссоединению Крыма с нашей страной Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Также на этот день запланирован митинг-концерт в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией

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В воскресенье, 18 марта, - в день выборов президента РФ - на Манежной площади в Москве пройдет митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с нашей страной.

Ведущими этого мероприятия, начало которого запланировано на 21:30 мск, станут Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова. Кроме того, в нем примут участие Федор Бондарчук, Станислав Дужников, Николай Цискаридзе и многие другие.

Также 18 марта на фронтоне столичного Музея Победы, находящегося на Поклонной горе, будут развернуты световые инсталляции, посвященные главным событиям этого дня. Так, все самое интересное на Поклонной горе, где, как известно, и находится Музей Победы, начнется в 21:00 мск.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.